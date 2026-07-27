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NA462/80
Prend 45 % d'espace en moins
2 paniers superposés, le double de plats
Croustillant et cuit de manière uniforme avec la technologie Rapid Air
Préparez 2 plats prêts en même temps
L'Airfryer à deux niveaux compact permet de préparer facilement de délicieux plats tout en gagnant 45 % de place sur un plan de travail.*
Airfryer grand format de 10 l doté deux paniers de 5 l superposés. Cet Airfryer familial permet de cuire facilement jusqu'à 1,4 kg de frites, 2 kg de légumes ou 24 pilons de poulet. Chaque panier de 5 l accueille facilement un poulet de 1,2 kg.
Savourez des aliments moelleux et croustillants grâce à la technologie Rapid Air verticale. L'air chaud arrivant par le haut circule tout autour d'eux afin de les cuire uniformément sans exception.
Notation globale
Par rapport aux autres Airfryer Philips
Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique
Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA46x avec saumon et blanc de poulet, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.