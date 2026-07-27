Le double de plats, 45 % d'espace gagné

Avec l'Airfryer Philips Vertical Duo, gagnez de l’espace en cuisine tout en préparant des repas généreux. Cuisinez en toute simplicité avec les deux paniers de 5 L de l'air fryer, chacun équipé d'une fenêtre pour garder un œil sur la cuisson de vos plats préférés. L'écran tactile de cette friteuse à air chaud propose 6 préréglages, 13 modes de cuisson et l'option synchronisation des paniers pour une cuisine simple et rapide. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.