Des plats savoureux, en toute simplicité

Un extérieur croustillant, un cœur tendre. La technologie unique RapidAir vous fait économiser du temps et de l'électricité, sans impact sur le goût. Profitez de 13 modes de cuisson différents à l'aide d'un simple bouton pour préparer de délicieux plats d'accompagnement et en-cas sains en moins de 15 minutes.