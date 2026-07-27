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  • Des plats savoureux, en toute simplicité
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Série 2000Airfryer série 2000 4,2 l

NA229/00

Des plats savoureux, en toute simplicité
Un extérieur croustillant, un cœur tendre. La technologie unique RapidAir vous fait économiser du temps et de l'électricité, sans impact sur le goût. Profitez de 13 modes de cuisson différents à l'aide d'un simple bouton pour préparer de délicieux plats d'accompagnement et en-cas sains en moins de 15 minutes.
Voir tous les avantages

Des plats savoureux, en toute simplicité

  • Facile à utiliser

  • Économisez du temps et de l'électricité

  • Moins d'huile

  • Un format parfait

Des plats sains avec jusqu'à 90 % de matière grasse en moins*

Des plats sains avec jusqu'à 90 % de matière grasse en moins*

La cuisson à l'air chaud vous permet de préparer vos plats préférés avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins, sans impact sur le goût.

13 modes de cuisson d'une simple pression sur un bouton

13 modes de cuisson d'une simple pression sur un bouton

Faites frire à l'air, cuire, griller, rôtir et plus encore. Réglez la durée et la température manuellement ou utilisez les présélections pour bénéficier de 13 modes de cuisson différents, dont le réchauffage, la décongélation et le maintien au chaud.

Écran tactile pour commandes pratiques

Écran tactile pour commandes pratiques

L'écran tactile facile à utiliser vous donne le choix entre 9 présélections : frites surgelées, frites fraîches, pilons de poulet, viande, poisson, petit déjeuner, légumes, gâteau et maintien au chaud.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.

  2. Enquête auprès des utilisateurs et utilisatrices de HomeID, 6 000 personnes interrogées, 2021.

  3. Pourcentages moyens basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A.