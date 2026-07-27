Payez plus tard avec Klarna
NA229/00
Facile à utiliser
Économisez du temps et de l'électricité
Moins d'huile
Un format parfait
La cuisson à l'air chaud vous permet de préparer vos plats préférés avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins, sans impact sur le goût.
Faites frire à l'air, cuire, griller, rôtir et plus encore. Réglez la durée et la température manuellement ou utilisez les présélections pour bénéficier de 13 modes de cuisson différents, dont le réchauffage, la décongélation et le maintien au chaud.
L'écran tactile facile à utiliser vous donne le choix entre 9 présélections : frites surgelées, frites fraîches, pilons de poulet, viande, poisson, petit déjeuner, légumes, gâteau et maintien au chaud.
Notation globale
Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique.
Enquête auprès des utilisateurs et utilisatrices de HomeID, 6 000 personnes interrogées, 2021.
Pourcentages moyens basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A.