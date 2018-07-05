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Arrêté

VisaPure Men

MS5075/15

4.2

| (44) Avis | 84% recommandent ce produit

Nettoyage en profondeur tout en douceur

Optimisez vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage grâce au Philips VisaPure Men avec technologie exclusive DualMotion. Utilisé avec votre mousse ou gel, il nettoie efficacement votre visage, pour une peau propre, douce et radieuse.

Voir tous les avantages

Pour une peau douce et éclatante

Nettoyage en profondeur tout en douceur

  • Brosse nettoyante pour le visage

Technologie DualMotion : brosse vibrante et rotative

Technologie DualMotion : brosse vibrante et rotative

La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement et efficacement les impuretés superficielles telles que la saleté et les cellules mortes. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Options de nettoyage doux et en profondeur, selon les besoins de votre peau

Options de nettoyage doux et en profondeur, selon les besoins de votre peau

Philips VisaPure Men offre 2 réglages différents : « Nettoyage doux », pour un nettoyage léger tout en douceur, et « Nettoyage en profondeur », pour un nettoyage plus intensif.

Assouplit votre peau et vos poils pour un rasage plus agréable

Assouplit votre peau et vos poils pour un rasage plus agréable

Philips VisaPure Men assouplit votre peau et vos poils pour rendre votre rasage plus agréable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

44

Avis

84%

recommandent ce produit

05/07/2018

France

France

Très beau et bon produit

Un produit efficace et design pratique et léger la charge permet une utilisation plus longue. Seul bémol pourquoi les hommes non pas une tête de massage pour le visage et une brosse spécifique pour la barbe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men

Oui, je recommande ce produit

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14/02/2018

France

France

un indispensable du matin

Tous les matins, sous la douche, je me lave le visage avec le VisaPure Men. Il est simple a utiliser, il fait le travaille tout seul, il faut juste mettre du gel lavant dessus et c'est parti... des résultats dès la première utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men

28/11/2016

France

France

efficacité et adaptabilité selon besoin

produit qui se tient bien en main et que l'on peut adapter au besoin du moment ou de la peau différentes brosses permettent plusieurs soins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men

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