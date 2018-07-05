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Nettoyage en profondeur tout en douceur
Optimisez vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage grâce au Philips VisaPure Men avec technologie exclusive DualMotion. Utilisé avec votre mousse ou gel, il nettoie efficacement votre visage, pour une peau propre, douce et radieuse.
Brosse nettoyante pour le visage
La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement et efficacement les impuretés superficielles telles que la saleté et les cellules mortes. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.
Philips VisaPure Men offre 2 réglages différents : « Nettoyage doux », pour un nettoyage léger tout en douceur, et « Nettoyage en profondeur », pour un nettoyage plus intensif.
Philips VisaPure Men assouplit votre peau et vos poils pour rendre votre rasage plus agréable.
4.2
sur 5
44
Avis
84%
recommandent ce produit
BriceB
05/07/2018
France
Très beau et bon produit
Un produit efficace et design pratique et léger la charge permet une utilisation plus longue. Seul bémol pourquoi les hommes non pas une tête de massage pour le visage et une brosse spécifique pour la barbe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men
Oui, je recommande ce produit
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Ormian92
14/02/2018
France
un indispensable du matin
Tous les matins, sous la douche, je me lave le visage avec le VisaPure Men. Il est simple a utiliser, il fait le travaille tout seul, il faut juste mettre du gel lavant dessus et c'est parti... des résultats dès la première utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men
Oui, je recommande ce produit
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ulis17
28/11/2016
France
efficacité et adaptabilité selon besoin
produit qui se tient bien en main et que l'on peut adapter au besoin du moment ou de la peau différentes brosses permettent plusieurs soins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MS5075/16 VisaPure Men