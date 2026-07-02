ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes
  • Style et précision ultimes

Arrêté

Multigroom series 700012-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG7735/15

4.4
| (1779) Avis | 90% recommandent ce produit
Style et précision ultimes
Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 12 outils haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse haut de gamme 12-en-1 ultra-polyvalente

Style et précision ultimes

  • 12 outils

  • Technologie DualCut

  • Jusqu'à 120 min d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

12 accessoires pour le visage et les cheveux

12 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 12 accessoires pour tout le corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

1779

Avis

90%

recommandent ce produit

02/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait de cette tondeuse

très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.

Pour

un grand nombre de sabots

Contre

rien du tout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

04/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Top

Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

01/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait

Pour

Très fonctionnel et répond aux attentes

Contre

Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

Télécharger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.