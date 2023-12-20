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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
7 outils
Lames en acier auto-affûtées
Jusqu'à 60 min d'autonomie
Accessoires rinçables
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 7 accessoires conçus pour styliser votre pilosité faciale et couper vos cheveux en toute simplicité.
Obtenez une coupe uniforme, même sur les poils les plus épais. Les lames précises en acier de la tondeuse corps et barbe vous permettent d'obtenir des lignes droites et nettes, pour une finition parfaite.
Récompenses
4.2
sur 5
706
Avis
86%
recommandent ce produit
Ben58000
20/12/2023
France
Acheteur vérifié
Fontionnel
Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision
Pour
Compact Multi Accessoires
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Pascualito
26/11/2023
France
Acheteur vérifié
Je suis content de mon achat
Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Troll73
01/09/2023
France
Acheteur vérifié
Léger, maniable et pratique
Le Multigroom series 3000 MG3730 est très léger et facile d'utilisation. Il tient très longtemps la charge. Mais par dessus tout, le mini rasoir pour le nez et les oreilles est parfait. Enfin un rasoir nez/oreilles qui ne vous blesse pas et qui est très facile d'utilisation.
Pour
Léger, tient très bien la charge, super système de rasage des poils de nez et oreilles.
Contre
Pa trouvé jusqu'à présent. Disons que le bouton marche/arrêt est un peu dur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux