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Arrêté

Philips FidelioCasque avec micro supra-aural

M1BO/00

3.7

| (9) Avis

2 Récompenses

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

Le casque Philips Fidelio M1 associe le meilleur du son et un confort optimal, pour une expérience musicale authentique. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.

Voir tous les avantages

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

  • Fidelio

  • Orange

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.

Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.

Isolation acoustique préservant les détails sonores

Isolation acoustique préservant les détails sonores

L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

9

Avis

3

27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1BO On-ear headband headset

Oui, je recommande ce produit

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

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Cet avis concerne le produit M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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