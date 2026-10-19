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Arrêté
M1BL/00
Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.
Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.
Fidelio
Bleu
L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.
Conception acoustique arrière fermé pour une isolation sonre optimale.
La conception acoustique arrière fermée est dotée d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux évents positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.
Notation globale