Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées

La conception acoustique arrière fermée est dotée d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux évents positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.