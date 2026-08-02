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11336U2510C2
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Type de lampe : H3
Lampe LED à installation directe
Design compact
Lumière blanche et froide à 6 000 K
Nombre de lampes : 2
Améliorez vos éclairages avant sans sacrifier le style ! Les lampes Philips Ultinon Classic LED projettent une élégante lumière blanche et chaude, comparable à celle des autres éclairages avant halogènes, pour une voiture à l'esthétique intemporelle. Unifiez la couleur de tous vos éclairages avant tout en bénéficiant de la meilleure luminosité produite par les LED. Découvrez l'alliance parfaite entre style classique et technologie moderne.
Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont conçues pour produire un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, le tout dans un format compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles offrent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau** tout en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Classic LED offrent aux conducteurs une meilleure vue de la route, ce qui facilite la détection des obstacles et une conduite en toute sécurité.
Avec les lampes Philips Ultinon Classic LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Classic LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible CEI 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles sont faciles à installer et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.
3.8
sur 5
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Non conforme à la réglementation ECE R37. Pour utilisation hors route uniquement.
Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.
Garantie de 2 ans. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.