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Arrêté
LPL32X1
Mieux voir, pour mieux travailler
La lampe d'inspection LED rechargeable très fine de Philips est l'outil idéal pour les inspections rapides. Son éclairage LED haute qualité orientable à 180° élimine toutes les zones d'ombre. Son crochet rotatif à 360° et son aimant puissant permettent de garder les mains libres pour travailler.
LED haute qualité
Boost 110 lm / Eco 55 lm
Nouvelle conception polyvalente 180°
Compacte et ultra-fine
La lampe d'inspection LED RCH5 est dotée d'une tête orientable pratique qui pivote jusqu'à 180° afin de vous permettre de voir les moindres détails.
Le crochet réglable et rétractable vous permet de suspendre cette lampe professionnelle afin de garder les mains libres pour le travail.
Les lampes professionnelles Philips vainquent l'obscurité grâce à leurs puissantes LED produisant une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux. Conçue pour optimiser la clarté et la vision, la lumière blanche de 6 500 K améliore également votre confort et réduit votre fatigue oculaire.
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