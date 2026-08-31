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LPL28RECHX1
Mieux voir, pour mieux travailler
L'outil Philips Penlight Premium Gen2 réunit une lampe d'inspection et un pointeur offrant un flux lumineux de haute qualité, le tout dans un nouveau boîtier en aluminium résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la poussière. Un choix véritablement tout en un !
LED haute qualité
145 lm + pointeur de 120 lm
Boîtier robuste en aluminium
Rechargeable avec un port USB
En plus de résister aux chocs, le boîtier de notre lampe d'inspection est étanche et résiste aux solvants et aux produits chimiques des ateliers.
« Le Philips Penlight Premium Gen2 produit un faisceau lumineux de 90° éclairant une large zone afin de faciliter les inspections rapides. »
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