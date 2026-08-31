Raffinée. La signature sonore Philips pour Fidelio

Les transducteurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses précises et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez respirent pleinement.