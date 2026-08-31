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Nouveau
L5/00
Conçu pour les mélomanes
Laissez respirer la musique que vous aimez. Ce casque sans fil circum-aural haut de gamme associe le son Fidelio raffiné à un confort exceptionnel et à notre système de contrôle du bruit le plus intelligent à ce jour. Enfilez-le et laissez-vous transporter.
Son naturel raffiné
Réduction adaptative du bruit
Légèreté et confort tout au long de la journée
Qualité d’appel supérieure
Les transducteurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses précises et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez respirent pleinement.
Des algorithmes plus intelligents s’adaptent en permanence à votre environnement et à l’ajustement du casque pour une écoute immersive sans effort. Les variations d’étanchéité des coques lorsque vous bougez sont compensées, tandis que le mode Vigilance s’active automatiquement dans les environnements calmes. Quels que soient vos mouvements et votre destination, l’équilibre entre immersion et perception de l’environnement est toujours parfait.
Une structure conçue avec précision et un arceau souple en cuir protéiné répartissent uniformément le poids, tandis que les coques ovales assurent une isolation acoustique passive efficace. Un panneau tactile vous permet de régler le volume du bout des doigts, et la musique se met en pause lorsque vous retirez le casque.
Notation globale