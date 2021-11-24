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Arrêté

FidelioCasque circum-aural sans fil

L3/00

3.6
| (87) Avis

1 récompense

Plongez au cœur de votre musique. Où que vous soyez.
Et si vous pouviez écouter la musique que vous aimez où bon vous semble ? Des haut-parleurs aux réglages d'une finesse extrême, une technologie de réduction de bruit active ultra-performante et un maintien adapté permettent de créer un environnement d'écoute parfait. Où que vous soyez.
Voir tous les avantages

Plongez au cœur de votre musique. Où que vous soyez.

  • Réduction du bruit Pro+

  • Un son naturel et équilibré

  • Design haut de gamme en cuir

  • 38 heures d'autonomie

Philips Fidelio. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles.

Philips Fidelio. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles.

Entre sa technologie sonore et ses matériaux de qualité, ce casque sans fil circum-aural à conception arrière fermée a été pensé pour vous fournir une immersion complète dans votre musique. Quelle que soit la taille ou la forme de votre tête, les coussinets de coque doux en mousse à mémoire de forme s'adaptent parfaitement à votre morphologie, et la musique s'interrompt lorsque vous retirez le casque.

Haut-parleurs de 40 mm. Un son naturel et équilibré.

Haut-parleurs de 40 mm. Un son naturel et équilibré.

Les haut-parleurs parfaitement réglés de ce casque certifié Hi-Res Audio produisent un son parfaitement équilibré, que la fonction ANC soit activée ou non. Les basses sont précises et puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

Technologie de réduction de bruit active hybride à la pointe de la technologie

Technologie de réduction de bruit active hybride à la pointe de la technologie

Profitez d'un volume d'écoute optimal, où que vous soyez. La technologie de réduction de bruit adaptative associe un micro externe et un micro interne pour filtrer les sons indésirables, facilitant ainsi votre immersion. Lorsque vous en avez besoin, le mode « aware » vous reconnecte avec le monde extérieur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-1679621

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

87

Avis

24/11/2021

France

France

tres bon produit

tres bonne qualiter sur l ensemble du produit . je recommande fortemant !!

Pour

qualiter du produit

Contre

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

23/09/2021

France

France

Un produit de qualité

Le son est équilibré en plus du filtrage grâce à la réduction de bruit active. Les coussins sont très comfortable. La commande tactile est assez fluide et l’autonomie est top.

Pour

Qualité sonore

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

23/09/2021

France

France

Son et finitions au top de

J'utilise ce casque depuis quelques jours et je suis, ainsi que toutes les personnes de mon entourage a qui je l'ai fait essayer, bluffé par la qualité du son et de la réduction de bruit. On est vraiment en immersion dans le morceau, et les petits sons que d'autres systèmes d'écoute vous volent sont bien présents. Respirations, glissement de doigts sur l'instrument vous mettent au plus près de l'enregistrement original. La construction du produit est superbe, et l'ergonomie très facile après quelques heures d'utilisation.

Pour

Réduction de bruit efficace, son bien équilibré

Contre

A ce stade, rien

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil

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