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HX9342/02
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Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Comment recycler ma brosse à dents Philips Sonicare (en France) ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Où acheter des accessoires pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sous la douche ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Comment recalibrer les réglages du capteur de pression de la brosse à dents Philips Sonicare
Comment connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare ?
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Comment nettoyer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare fait trop de bruit.
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