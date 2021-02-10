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Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique rechargeable

HX9332/04

4.3
| (3246) Avis | 86% recommandent ce produit
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.
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La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Verre de charge

  • Coffret de voyage USB

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

3246

Avis

86%

recommandent ce produit

10/02/2021

France

France

BONProduit!!!

Bon Produit, avec ses faiblesses, en particulier le Manchon principal

Pour

Facilité d'utilisation

Contre

Manchon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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08/06/2020

France

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Acheteur vérifié

Livraison rapide et produit conforme

Produit conforme à mes attentes - livraison rapide - je recommande

Pour

efficacité - simplicité et propreté

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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20/03/2020

France

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Acheteur vérifié

Très efficace

Agréable en main, on s'habitue très vite à ne plus toucher les dents. Le brossage est bien Plus efficace que mes autres brosses à dents électriques ou pas. Pour le voyage, la recharge tient longtemps, et la boite rangement, bien qu'un peu grosse, est pratique. MAIS, après m'être enregistré, je pensais recevoir un bon de réduction de 25% sur l'achat de mes prochaines brosses (comme indiqué dans le coffret), toujours rien reçu !

Pour

efficace

Contre

Prix élevé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean