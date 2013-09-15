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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
1 coffret de voyage
Avec mode Polish
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.2
sur 5
120
Avis
87%
recommandent ce produit
Hugo3000
15/09/2013
France
Quelle efficacité, dans un design sympa
Sensation douce en bouche, ça chatouille un peu au début puis on s'y fait et on sent la propreté des dents en passant la langue dessus, c'est tout lisse! J'aime beaucoup l'autonomie super longue, au moins 3 semaines dans mon cas et le verre de charge très design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Jhonni56
27/12/2017
Italia
Questo prodotto è veramente eccellente
L'unica pecca sono le istruzioni su come usarlo molto poco esplicative per uno che non ha mai usato uno spazzolino elettrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322 Spazzolino Sonic ricaricabile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322 Spazzolino Sonic ricaricabile
Roellu
25/02/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Perfekt
Der Akku hält sehr lange, die Bürsten sind natürlich bald mal hinüber, wie herkömliche Zahnbürsten auch. Die vier Stufen sind halt auch noch da, brauche ich aber nicht. Hammer ist das Aufladeglas, praktisch und passt perfekt.
Pour
Akku
Contre
nichts
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean