Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Toutes les séries
Philips Sonicare AirFloss Ultra Canules interdentaires
Arrêté
Assistance
HX8032/07
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Tout (3)
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment utiliser mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
Mon Philips Sonicare AirFloss émet un sifflement
Mon Philips Sonicare AirFloss est moins puissant.
Le couvercle du réservoir de mon Philips Sonicare AirFloss s'est détaché.
Ma station de remplissage et de charge Philips Sonicare ne remplit pas complètement mon AirFloss
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider