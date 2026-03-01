Termes recherchés

    Un soin avancé pour des gencives plus saines***

      Philips Sonicare Series 7100 Brosse à dents rechargeable

      HX7429/04

      Un soin avancé pour des gencives plus saines***

      Préservez la santé de vos gencives à chaque brossage. Notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération offre un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès, pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines** et jusqu'à 10 fois moins de plaque dentaire*.

      Un soin avancé pour des gencives plus saines***

      Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*
      • Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**
      • Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
      • Témoin visuel du capteur de pression
      • 4 modes de brossage, 3 intensités
      Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**

      Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**

      Renforcez la santé de vos gencives avec cette tête de brosse spéciale G3 Gum Health. Sa disposition permet aux brins extérieurs de brosser vos gencives, même lorsque vous vous concentrez sur vos dents. Résultat : des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en six semaines d'utilisation**. Sa souplesse technique vous permet également d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle*.

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

      Protégez vos gencives avec le capteur de pression

      Protégez vos gencives avec le capteur de pression

      La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Boostez vos séances de brossage grâce aux 12 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean, Sensitive, Gum Health ou White, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

      Des analyses de brossage au creux de la main.

      Des analyses de brossage au creux de la main.

      Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement et pour plus longtemps

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement et pour plus longtemps

      Notre étui de voyage avec port de charge intégré vous permet de charger votre appareil partout où vous allez. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé
        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien
        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Mise à jour du produit

        Période d'assistance
        Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        21 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage 0,08 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc et noir

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Compatibilité

        Compatibilité Android
        Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus
        Technologie Bluetooth® sans fil
        Application de brossage connectée
        Compatibilité iOS
        iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

      • Facile d'utilisation

        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Étui de voyage
        Étui de voyage avec chargeur
        Minuteur
        BrushPacer et SmarTimer

      • Accessoires inclus

        Manche
        2 brosses à dents rechargeables 7100
        Tête de brosse
        4 G3 Premium Gum Care
        Étui de voyage
        2 étuis de voyage avec chargeur
        Chargeur
        2 chargeurs USB-A

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Jusqu'à 10 fois plus efficace*
        Gum Health
        Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Blanc
        Pour éliminer les taches de surface
        Gum Health
        Masse délicatement vos gencives
        Sensitive
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        • L'anneau lumineux s'allume en violet
        • Vibration et son de pulsation
        Rappel de remplacement
        La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      • Application Philips Sonicare

        Suivi et rapports de progression
        Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir votre santé bucco-dentaire.

      • dans les zones difficiles d'accès, par rapport à une brosse à dents manuelle en 2 semaines
      • *En mode Gum Health, par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines
      • **Par rapport à une brosse à dents manuelle

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits d’hygiène bucco‐dentaire (116.0KB)
