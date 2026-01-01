Termes recherchés
HX7411/10
Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles
Un nettoyage en profondeur peut rester doux pour les dents et les gencives sensibles, et éliminer 10 fois plus de plaque dentaire*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Brosse à dents rechargeable
total
recurring payment
Vous pouvez désormais recycler vos têtes de brosse à dents at philips.
Un nettoyage en profondeur n'est pas incompatible avec les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse S2 Sensitive est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-souples qui garantissent un brossage agréable. Avec plus de 3 000 brins densément implantés, elle vous permet d'éliminer 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle*.
Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
Boostez vos séances de brossage grâce aux 9 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean, Sensitive ou White, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.
Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.
Notre étui de voyage avec port de charge intégré vous permet de charger votre appareil partout où vous allez. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.
Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.
Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.
Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.
