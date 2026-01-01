Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.