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  • Puissance classique. Nettoyage classique.
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Arrêté

Philips Sonicare e-SeriesTêtes de brosse à dents standard

HX7002/05

4.3
| (58) Avis | 87% recommandent ce produit
Puissance classique. Nettoyage classique.
La gamme Philips Sonicare E-Series est recommandée pour les utilisateurs souhaitant éliminer efficacement la plaque dentaire au quotidien.
Voir tous les avantages

Une meilleure hygiène bucco-dentaire

Puissance classique. Nettoyage classique.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • À visser

Notre tête de brosse classique

Notre tête de brosse classique

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

58

Avis

87%

recommandent ce produit

09/04/2012

France

France

super produit

simple à changer, le temps de la revisser. Et indispensable pour conserver une hygiene de qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Têtes de brosse à dents standard

10/12/2013

España

España

Buena

cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Oui, je recommande ce produit

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06/03/2013

España

España

ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO

a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Oui, je recommande ce produit

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