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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
Lot de 2
Taille standard
À visser
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.
4.3
sur 5
58
Avis
87%
recommandent ce produit
sebyeti
09/04/2012
France
super produit
simple à changer, le temps de la revisser. Et indispensable pour conserver une hygiene de qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
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ebuski92
10/12/2013
España
Buena
cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Oui, je recommande ce produit
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MUARILLA
06/03/2013
España
ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO
a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Oui, je recommande ce produit
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