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  • Brossage en profondeur
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Arrêté

Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6932/10

4.2
| (419) Avis | 86% recommandent ce produit
Brossage en profondeur
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.
Voir tous les avantages

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Brossage en profondeur

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

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4.2

sur 5

419

Avis

86%

recommandent ce produit

30/03/2018

France

France

Excellent

Pratique, parfait pour voyager sans recharger. Douceur et blancheur assurée. Je vous la recommande. Elle est unique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

24/06/2017

France

France

Acheteur vérifié

grandes qualités

facile d'utilisation, agréable en bouche, laisse les dents lisses, retire les résidus alimentaires très bon produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

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08/10/2016

France

France

TRES EFFICACE

PRATIQUE LEGER EFFICACE ET SIMPLE AUTONOMIE PERMETTANT VOYAGE SANS SOUCIS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

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