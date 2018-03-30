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Arrêté
3 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.2
sur 5
419
Avis
86%
recommandent ce produit
AvaDarka
30/03/2018
France
Excellent
Pratique, parfait pour voyager sans recharger. Douceur et blancheur assurée. Je vous la recommande. Elle est unique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
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mystere59
24/06/2017
France
Acheteur vérifié
grandes qualités
facile d'utilisation, agréable en bouche, laisse les dents lisses, retire les résidus alimentaires très bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
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isis
08/10/2016
France
TRES EFFICACE
PRATIQUE LEGER EFFICACE ET SIMPLE AUTONOMIE PERMETTANT VOYAGE SANS SOUCIS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
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Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex