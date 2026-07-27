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  • Un brossage qui fait la différence pour des habitudes durables.
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Nouveau

Philips Sonicare For Kids SmartBrosse à dents rechargeable

HX6600/11

Un brossage qui fait la différence pour des habitudes durables.
La brosse à dents Philips Sonicare for Kids Smart transforme le brossage en un jeu attrayant pour les enfants grâce à l'application, aux guides sonores et lumineux ainsi qu'aux autocollants pour la personnalisation. Conçue pour un brossage plus long et plus efficace, tout en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine délicatement 2 fois plus de plaque dentaire pour prévenir les caries

Un brossage qui fait la différence pour des habitudes durables.

  • Élimine en douceur 2 fois plus de plaque dentaire

  • Aide à réduire les caries

  • Application interactive, brossage ludique

  • Minuteur de 2 minutes avec lumière et son

  • Autonomie de 21 jours

Un brossage plus long et plus efficace avec l'application Philips Sonicare for Kids

Un brossage plus long et plus efficace avec l'application Philips Sonicare for Kids

Connectez-vous à l'application Philips Sonicare for Kids pour rendre le brossage amusant et efficace. Votre enfant suit son compagnon de brossage, Sparkly, gagne des récompenses et explore de nouveaux mondes en adoptant des habitudes saines. L'application aide votre enfant à se brosser les dents plus longtemps, plus efficacement, et vous offre une tranquillité d'esprit totale.

Élimine délicatement 2 fois plus de plaque dentaire pour prévenir les caries

Élimine délicatement 2 fois plus de plaque dentaire pour prévenir les caries

Les dents des enfants jouent un rôle essentiel, et cette tête de brosse Philips Sonicare for Kids a pour mission de les protéger. Grâce à ses brins extra-longs qui atteignent les espaces interdentaires et les zones difficiles d'accès, elle élimine plus de plaque dentaire à chaque brossage*. Elle offre un nettoyage doux et efficace qui prévient les caries.

Sûre et douce pour les dents en pleine croissance et les gencives

Sûre et douce pour les dents en pleine croissance et les gencives

Grâce aux modes doux et extra-doux, la Philips Sonicare for Kids Smart protège le sourire de votre enfant à chaque étape. Le format adapté de la tête de brosse et les faibles vibrations contribuent au confort du brossage, pour lui offrir un nettoyage doux et efficace.

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle