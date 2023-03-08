Payez plus tard avec Klarna
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX3806/31
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire
Nettoyage complet en 60 secondes
2 modes, 3 intensités
Charge rapide et universelle avec un câble USB-C
La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.
Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.
Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.
4.0
sur 5
185
Avis
Roberta12
08/03/2023
España
El mejor limpiador
Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.
Pour
los cabezales y la potencia
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
AWA_90
10/02/2023
España
Deja la boca muy limpia
Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Jrrl
10/05/2022
España
Recomendable 100%
Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.
Pour
Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.