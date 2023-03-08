La valoración global tras el uso de este producto ha sido muy positiva. En primer lugar, me ha gustado mucho su tamaño, con un diseño compacto y muy ligero, que facilita su transporte. El depósito de agua tiene un tamaño ideal, su carga completa te sirve durante un uso, sin necesidad de volver a llenarlo. Trae una bolsa en tono negro para guardarlo que es ideal para llevarlo en la maleta de viaje. En segundo lugar, en cuanto a la batería, tiene un tiempo de carga razonable para el tiempo de durabilidad de la batería. A mi me ha durado 6 usos sin necesidad de cargarlo. Esta buena autonomía que tiene me ha permitido llevarlo en una ocasión que tuve que pasar dos noches fuera de casa sin necesidad de llevar el cargador del irrigador. Aun así, destacar que trae un cable para cargar con enchufe tambien de muy reducido tamaño, con lo que no es impedimento para transportarlo de un lugar a otro. En tercer lugar, aparte del cargador y la bolsa de viaje, trae dos boquillas de diferente diseño, las cuales proporcionan una limpieza adecuada a tus necesidades. He probado las dos boquillas y una de ellas tiene un mecanismo que proporciona un chorro de agua más disperso y la otra un chorro de agua más directo y compacto para una zona concreta. La segunda boquilla yo la he usado para la zona en la que tengo una corona, y me ha permitido una limpieza en una zona mucho más concreta. El depósito de agua es fácilmente extraíble para poder limpiarlo por separado y que encajado perfectamente después siendo enroscado. En cuarto lugar, relativo a su funcionamiento, el irrigador es inalámbrico, funciona sin necesidad de estar enchufado, con lo es más fácil hacer la limpieza y tener mayor libertad de movimiento. Su funcionamiento es muy sencillo e intuitivo, además de venir claramente explicado en las instrucciones del producto a través de dibujos. Cuenta con un botón de encendido y apagado, otro para seleccionar una de las tres velocidades de las que dispone y otro para el caso de que quieras una limpieza profunda. Incluso en la velocidad más lenta, la presión con la que sale el agua es excelente. Además, cuenta con un indicador de batería, que queda encendido mientras lo usas y te indica el estado de la batería en ese momento, lo cual es muy útil, para hacerte una idea del tiempo de autonomía que le queda. La sensación cuando he terminado de usarlo ha sido de limpieza total, y he apreciado una clara mejoría en mis encías, que al comenzar a usarlo estaban muy enrojecidas y sangraban con facilidad y ahora tienen un aspecto mucho más sano y ya no sangran. Además, ya en la primera semana de uso he notado como tenía menos sarro en los dientes, por lo que creo que ha sido un gran complemento al cepillado previo, sobre todo en mi caso, con gingivitis y una corona. Como aspecto negativo que reseñar, la tubo que recoge el agua del tanque al no llegar hasta el final hace que cuando queda poca agua en el depósito sea más complicado que la absorba y, por tanto, cuesta un poco apurar el depósito hasta quedar completamente vacío.