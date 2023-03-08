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  • La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire
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Arrêté

Philips Sonicare Power Flosser 3000 sans filJet dentaire - Blanc

HX3806/31

4
| (185) Avis
La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire
Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

  • Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

  • Nettoyage complet en 60 secondes

  • 2 modes, 3 intensités

  • Charge rapide et universelle avec un câble USB-C

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités

2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités

Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

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4.0

sur 5

185

Avis

08/03/2023

España

España

El mejor limpiador

Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.

Pour

los cabezales y la potencia

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

10/02/2023

España

España

Deja la boca muy limpia

Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Oui, je recommande ce produit

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10/05/2022

España

España

Recomendable 100%

Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.

Pour

Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

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Produits d’hygiène bucco‐dentaire

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  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.