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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
Lot de 2
Le système breveté de protection des gencives de Philips Sonicare assure le maintien d'une pression de brossage optimale
Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active.
4.5
sur 5
75
Avis
96%
recommandent ce produit
Aucunpseudo
11/09/2013
France
Acheteur vérifié
Bon produit que je connaissais déjà.
Très bon produit, dommage que j'ai eu tant de mal à le trouver car, malheureusement, il ne se vend plus en grandes surfaces et est, je pense, en voie d'extinction ! Je le recommande quand même car il est vraiment très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2012 Têtes de brosse Philips Sonicare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2012 Têtes de brosse Philips Sonicare
TonyC
20/08/2013
France
Très bien.
Livraison excellente. Bon produit... simple à utiliser et fonctionne bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads
Franck82
15/07/2012
France
produit facile à utiliser et bonne résistance à l'usage quotidien
Têtes de brosse à dents efficace pour le brossage entre les dents. Bonne qualité des composants et bonne résistance à l'usure.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads