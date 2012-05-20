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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS7500/12

3

| (25) Avis

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon !

Profitez d'un affichage haute définition de photos et d'une diffusion d'un son Surround, le tout avec un design en aluminium de haute qualité. Les enceintes du système procurent un son Surround haute fidélité pour une expérience cinématographique exceptionnelle, dans votre salon.

Voir tous les avantages

avec la lecture de disques Blu-ray

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon !

  • Lecture de disques Blu-ray

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p

Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 5

25

Avis

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

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12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 home cinema

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