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Arrêté
HTS7200/12
Précision sonore absolue
Prenez part à une nouvelle expérience HD avec ce Home Cinéma Blu-ray sophistiqué au design fait d'aluminium et de verre. Les tweeters à dôme souple intégrés aux haut-parleurs de haute qualité procurent un son clair et pur. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière.
Lecture de disques Blu-ray
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.
Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.
La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !
3.4
sur 5
117
Avis
jyc58
15/07/2012
France
produit fiable et esthétique
Ce home cinema est très facile à utiliser et produit un son riche et de qualité (graves et aigus réglables séparément, graves amples, très peu de distorsions) tout en étant esthétique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes
Oui, je recommande ce produit
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DADDY95
18/10/2011
France
Très bon Produit
Très bon produit, le Son est excellent, le Design des hauts-parleurs a séduit tout mon entourage. Le lecteur Bluray lit parfaitement les Blurays du marché ainsi que les DVD. Rien à Redire.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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totoche
17/10/2011
France
son excellent+puissance
Appareil très facile à manipuler, un son puissant, des basses surprenantes
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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