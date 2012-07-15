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Arrêté

Home Cinéma 2 enceintes

HTS7200/12

3.4

| (117) Avis

Précision sonore absolue

Prenez part à une nouvelle expérience HD avec ce Home Cinéma Blu-ray sophistiqué au design fait d'aluminium et de verre. Les tweeters à dôme souple intégrés aux haut-parleurs de haute qualité procurent un son clair et pur. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière.

Voir tous les avantages

avec la lecture de disques Blu-ray

Précision sonore absolue

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Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté

Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.

Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3

FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3

La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

Spécificités Techniques

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Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

117

Avis

15/07/2012

France

France

produit fiable et esthétique

Ce home cinema est très facile à utiliser et produit un son riche et de qualité (graves et aigus réglables séparément, graves amples, très peu de distorsions) tout en étant esthétique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

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18/10/2011

France

France

Très bon Produit

Très bon produit, le Son est excellent, le Design des hauts-parleurs a séduit tout mon entourage. Le lecteur Bluray lit parfaitement les Blurays du marché ainsi que les DVD. Rien à Redire.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

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17/10/2011

France

France

son excellent+puissance

Appareil très facile à manipuler, un son puissant, des basses surprenantes

Oui, je recommande ce produit

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