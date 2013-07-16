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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3583/12

3

| (3) Avis

Puissant son Surround

Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTS3583. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround puissant de 600 W et une image immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.

Voir tous les avantages

Avec Blu-ray 3D

Puissant son Surround

  • Smart TV

  • Blu-ray 3D

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 5

3

Avis

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Cet avis concerne le produit HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Cet avis concerne le produit HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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