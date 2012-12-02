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Arrêté
Puissant son Surround
Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce système Home Cinéma Philips HTS3539. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 600 W puissant et un suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes