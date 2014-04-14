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Arrêté

Home Cinéma Blu-ray 3D 2 enceintes

HTB7255D/12

3.3

| (6) Avis

Pour des films et de la musique au son parfait

Le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Blu-ray 3D Philips HTB7255D offre un son d'une clarté inégalée, et une expérience Surround réellement convaincante. Apportez une nouvelle dimension à vos films et musiques préférés.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Pour des films et de la musique au son parfait

  • Amplificateur de classe D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi et Bluetooth® intégrés

  • 500 W

Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son

Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son

Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.

Lecture des fichiers musicaux stockés sur iPod/iPhone et recharge de l'iPod/iPhone

Lecture des fichiers musicaux stockés sur iPod/iPhone et recharge de l'iPod/iPhone.

Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

6

Avis

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Oui, je recommande ce produit

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Pour

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Contre

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Date d'utilisation 2019-03-08

Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Date d'utilisation 2019-03-08

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