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Arrêté

NIVEAtêtes de rasage

HS85/44

3.9

| (159) Avis

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez les têtes de rasage tous les ans.

Voir tous les avantages

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les ans

Un rasage de près durable

  • avec cartouche de remplacement

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Flex Tracker

Système Flex Tracker

Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.

Anneaux de glisse

Anneaux de glisse

Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de glisse pour un rasage en douceur.

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3.9

sur 5

159

Avis

23/07/2021

France

France

Obsolescence programmée

Le meilleur rasoir, increvable. Sauf qu'il n'y a plus de pièces. et c'est la roue d'entrainement en plastique qui s'use en premier.

Pour

petit et increvable

Contre

Pas de suivi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HS85/60 shaving heads

Date d'utilisation 2019-07-23

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-07-23

13/10/2013

France

France

correspond parfaitement

produit facile d'entretien et d'utilisation, malgré que l'on ne peut choisir sa couleur

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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13/10/2013

France

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correspond parfaitement

produit facile d'entretien et d'utilisation, malgré que l'on ne peut choisir sa couleur

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