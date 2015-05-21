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Arrêté

Collection AvanceKitchen machine

HR7951/00

4.5

| (67) Avis | 97% recommandent ce produit

Des résultats incroyables, en toute simplicité

Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !

Voir tous les avantages

Gâteaux, pain, pizzas, biscuits, smoothies, soupes, etc.

Des résultats incroyables, en toute simplicité

  • 900 W, blender

  • Kit pâtisserie

  • Blender

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés.

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.

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4.5

sur 5

67

Avis

97%

recommandent ce produit

1

21/05/2015

France

France

Utilisez le sans modérations !!

Depuis 2 mois ce robot aussi pratique que beau, partage ma cuisine et il est devenu l'allier n°1 de ma gourmandise. Il pétri, fouette émulsionne et malaxe rien ne lui fait peur. Aussi robuste qu'efficace il se met en quatre pour réaliser en un clin d’œil toutes mes envies culinaires. Sucré ou salé c'est réussi à chaque fois. Je l’utilise quasiment tous les jours pour faire plaisir à ma petite famille. La grande capacité de son blender permet de faire des soupes et des smoothies pour 4 personne sans problème. Bref je ne peu plus me passer de son aide!! je le recommande fortement aux maman actives.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Avance Collection HR7951/00 Kitchen machine

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21/05/2015

France

France

très bon produit

Ce robot multi fonction, est vraiment exceptionnel. Que vous soyez un cuisinier aguéri ou simple amateur ( comme moi ), il est fait pour vous. Il hache la viande, les légumes etc...., il sert pour faire la pâte à pain, les gâteaux, les smoothies.... . Il est vraiment exceptionnel, je le trouve visuellement joli, quand mon entourage entre dans ma cuisine, ils me demandent tous où je l'ai eu, car eux aussi, sont intéréssés. Je le conseille également aux jeunes mamans, pour faire les purées maisons. Gain de temps garantie !! Et surtout, on est sure de faire plaisir aux enfants, et de se faire plaisir !!

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Cet avis concerne le produit Avance Collection HR7951/00 Kitchen machine

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21/05/2015

France

France

coup de coeur pour ce robot

beau robot, puissant ( 900 W et 7 vitesses ), très stable sur le plan de travail, grande rapidité d'exécution ! Pour réaliser des pâtes, des blancs en neige, pour faire mes gâteaux ou mixer mes fruits et légumes Ce que j'adore c'est son " mouvement planétaire "qui permet de mieux mélanger tous les ingrédients, il n'en reste plus dans le fond du bol. Le bol a une poignée, facile a transvaser ! -Le bouton pour soulever le dessus de l'appareil est très pratique , juste d'un doigt,très pratique -L'utilisation en générale est vraiment simple très agréable, fluide ... - Ses nombreux points positifs : un bol évasé qui permet aisément d'ajouter des ingrédients pendant qu'il est en marche et un couvercle anti-éclaboussures Sa rapidité , son efficacité ... pâtes à gâteaux sans aucun grumeaux , onctueuses , homogènes,parfait pour des desserts réussis - le blender mixe parfaitement bien les fruits, les légumes, ou la glace, même les morceaux les plus gros très rapidement et efficacement , - J'ai realisé des lles flottantes , des mousses au chocolat , des meringues ,ainsi que chantilly Maison - les blancs en neige sont parfaits, compacts mes réalisations sont parfaites , j'ai beaucoup de plaisir a l'utiliser , j'aime ses accessoires , la feuille , le fouet ou le crochet a pétrin , son bol de 4 l solide et beau , et son blender performant , pour moi ce n'est que du positif

Oui, je recommande ce produit

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