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Sac jetable

HR6947/01

Sac aspirateur original de Philips
Les sacs d'aspirateur à double épaisseur Philips ont une plus grande contenance et durent plus longtemps.
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Sacs d'aspirateur Athena

Sac aspirateur original de Philips

  • 4 sacs

  • 1 microfiltre AFS

  • 1 filtre de protection du moteur

  • Compatible ia HR6815...49

Sac aspirateur original de Philips

2 couches de papier filtre de haute qualité

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