Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Une inspiration infinie. Des mixages onctueux. Une inspiration infinie. Des mixages onctueux. Une inspiration infinie. Des mixages onctueux.

      Série 7000 Blender à haute vitesse

      HR3760/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Une inspiration infinie. Des mixages onctueux.

      Grâce à la technologie ProBlend Ultra, vous pouvez créer une multitude de saveurs et de textures. L'application HomeID vous aide à découvrir de nouvelles possibilités. Des smoothies aux soupes, en passant par les sauces et les pâtes d'oléagineux, faites plaisir à toute la famille.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Blender

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Afficher tout
      Ce produit
      Série 7000
      - {discount-value}

      Série 7000

      Blender à haute vitesse

      total

      recurring payment

      Une inspiration infinie. Des mixages onctueux.

      • Technologie ProBlend Ultra
      • Application HomeID
      • Programmes de sélection rapide
      Découvrez des recettes et savourez un café fraîchement préparé avec HomeID

      Découvrez des recettes et savourez un café fraîchement préparé avec HomeID

      Téléchargez l'application HomeID et découvrez des centaines de recettes pour votre nouveau blender, et notamment des idées neuves de boissons, en-cas, desserts ou même des repas entiers. Faites des choix alimentaires sains plus gourmands que jamais, avec des touches originales simples mais savoureuses sur toutes sortes de plats plébiscités par toute la famille. Des desserts au chocolat plus sains jusqu'aux plats principaux d'une grande valeur nutritive, HomeID propose des recettes que vous allez adorer.

      Technologie ProBlend Ultra

      Technologie ProBlend Ultra

      La technologie ProBlend Ultra combine 3 fonctions spécialement conçues qui, ensemble, produisent une variété inégalée de goûts et de textures, pour des mixages comme vous les aimez à chaque fois.

      Bol ProBlend Ultra

      Bol ProBlend Ultra

      Le bol ProBlend Ultra est doté de nervures exclusives qui renvoient en permanence les ingrédients dans le flux de mixage.

      Moteur ProBlend Ultra

      Moteur ProBlend Ultra

      Le moteur ProBlend Ultra produit une puissance optimale de 1 500 W pour entraîner le flux de mixage et faire circuler tous les ingrédients de manière homogène.

      Lames ProBlend Ultra

      Lames ProBlend Ultra

      L'ensemble lames ProBlend Ultra spécialement conçu comprend une lame dentelée qui fragmente les ingrédients durs, et des lames tranchantes qui les coupent jusqu'à ce qu'ils soient finement mixés.

      Sélection instantanée avec les programmes de sélection rapide

      Sélection instantanée avec les programmes de sélection rapide

      Les programmes de sélection rapide sur l'afficheur numérique sont définis avec le réglage de la durée et de la vitesse. Ainsi, toutes vos recettes préférées sont à portée de main : smoothies, pâtes d'oléagineux, desserts, soupes, sauces, ainsi que les fonctions de glace pilée et de nettoyage.

      Nettoyage sans effort grâce à la fonction de nettoyage rapide

      Nettoyage sans effort grâce à la fonction de nettoyage rapide

      Activez la fonction de nettoyage en ajoutant une petite quantité d'eau et de liquide vaisselle, et profitez d'un nettoyage facile en seulement 2 minutes. La fonction de nettoyage élimine même les résidus tenaces tels que les pâtes à gâteau et les pâtes d'oléagineux.

      Pièces compatibles lave-vaisselle

      Pièces compatibles lave-vaisselle

      Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle. Les lames ProBlend Ultra sont spécialement conçues pour éviter que des résidus alimentaires ne restent piégées dessous.

      Bol de grande capacité pour toute la famille

      Bol de grande capacité pour toute la famille

      Bol en verre de 2 l, d'une capacité utile de 1,8 l : de quoi satisfaire toute la famille.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Réglages prédéfinis
        Oui
        Fonctions
        Mixage
        Type de produit
        Blender/mixeur
        Nombre de tasses
        7
        Pieds antidérapants
        Oui
        Interface
        Présélection et sélecteur
        Longueur du cordon
        1 m
        Range-cordon
        Oui
        Technologie
        Technologie ProBlend Ultra
        Bouton marche/arrêt intégré
        Oui
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Verre
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        22 000
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Oui
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Oui
        Mixe des ingrédients chauds
        Oui
        Livre de recettes
        S. O.
        Volume sonore (standard)
        Lc = 83 dB (A)
        Garantie
        2 ans
        Fonction de nettoyage automatique
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        1 500
        Tension
        230
        Fréquence
        50
        Nombre dans le lot
        1
        Batterie
        S. O.

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Spatule
        Accessoires inclus 3
        Manuel d'utilisation
        Accessoires associés 1
        Carte de garantie
        Accessoires associés 2
        Livret

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        Oui
        Arrêt automatique
        Oui
        Indicateur de température
        S. O.
        Arrêt automatique de la lame
        Oui
        Verrouillage enfant
        Non

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        21,6
        Largeur du produit
        16,7
        Hauteur du produit
        44,2
        Poids du produit
        4,53
        Longueur de l'emballage
        27
        Largeur de l'emballage
        29,3
        Hauteur de l'emballage
        38,5
        Poids de l'emballage
        5,654

      • Durée de vie

        Boîtier
        > 90 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        > 98 % de papier recyclé

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.