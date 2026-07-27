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Arrêté
HR2191/01
Système ProBlend
Capacité maximale de 2 l
Capacité utile de 1,25 l
2 vitesses + fonction Pulse
Bol en plastique
Le système ProBlend associé à la fonction Pulse permet de piler finement de la glace en seulement 45 secondes**. Une solution idéale pour vos cocktails, boissons, smoothies glacés et granités.
Préparez de nombreuses boissons et hachez les ingrédients de vos plats favoris avec précision grâce aux 2 vitesses et à la fonction Pulse. Bien plus qu'un appareil à smoothies, ce blender vous servira pour les herbes aromatiques, les épices, les légumes, pour moudre du café, et même piler de la glace afin de concocter de délicieuses boissons.
Ce blender avec bol en verre de 2 L a une capacité utile de 1,25 L*** pour vous permettre de préparer jusqu'à 6 boissons (verres de 200 ml) d'un coup. De quoi faire un smoothie au petit-déjeuner pour toute la famille !
Notation globale
Testé en mode MAX sur diverses recettes
S'il s'agit d'un verre de 200 ml