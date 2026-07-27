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  • Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*
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Arrêté

Série 3000Blender/mixeur

HR2191/01

Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*
Conçu pour améliorer vos mixages au quotidien, avec une puissance de 600 W et des performances de lame qui vous permettront de venir à bout de tous vos ingrédients et même de piler la glace. Obtenez une consistance onctueuse avec un effort minimal, en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Système ProBlend unique

Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*

  • Système ProBlend

  • Capacité maximale de 2 l

  • Capacité utile de 1,25 l

  • 2 vitesses + fonction Pulse

  • Bol en plastique

Pile la glace finement en seulement 45 secondes**

Pile la glace finement en seulement 45 secondes**

Le système ProBlend associé à la fonction Pulse permet de piler finement de la glace en seulement 45 secondes**. Une solution idéale pour vos cocktails, boissons, smoothies glacés et granités.

2 vitesses + fonction Pulse, pour une polyvalence totale

2 vitesses + fonction Pulse, pour une polyvalence totale

Préparez de nombreuses boissons et hachez les ingrédients de vos plats favoris avec précision grâce aux 2 vitesses et à la fonction Pulse. Bien plus qu'un appareil à smoothies, ce blender vous servira pour les herbes aromatiques, les épices, les légumes, pour moudre du café, et même piler de la glace afin de concocter de délicieuses boissons.

Grand bol de 2 L : une taille adaptée aux familles

Grand bol de 2 L : une taille adaptée aux familles

Ce blender avec bol en verre de 2 L a une capacité utile de 1,25 L*** pour vous permettre de préparer jusqu'à 6 boissons (verres de 200 ml) d'un coup. De quoi faire un smoothie au petit-déjeuner pour toute la famille !

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  1. Testé en mode MAX sur diverses recettes

  2. S'il s'agit d'un verre de 200 ml