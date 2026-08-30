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  • Un rasage net et réussi
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Arrêté

Rasoir électrique

HQ914

Un rasage net et réussi
Le rasoir lavable à deux têtes série 900 de Philips associe des têtes flottantes indépendantes au système exclusif Reflex Action de Philips, pour un rasage de près jour après jour.
Voir tous les avantages

Un rasage net et réussi

  • Avec Super Lift&Cut

Têtes flottantes indépendantes + ReflexAction

Têtes flottantes indépendantes + ReflexAction

Les têtes flottantes indépendantes offrent une sensation agréable sur la peau tandis que le système ReflexAction s'adapte naturellement aux courbes de votre visage et de votre cou.

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.

Lames auto-affûtées

Lames auto-affûtées

Les lames s'auto-affûtent à chaque utilisation afin d'assurer un rasage propre et précis jour après jour.

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