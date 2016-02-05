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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7100/16

3.3
| (6) Avis | 83% recommandent ce produit
Douceur et précision
Le rasoir électrique Philips HQ7100 est équipé d'un système de coupe de précision exclusif. Il possède des têtes de rasage ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils les plus courts.
Voir tous les avantages

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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3.3

sur 5

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3

05/02/2016

España

España

Acheteur vérifié

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Oui, je recommande ce produit

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15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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