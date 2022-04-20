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Shaver series 3000 Rasoir électrique
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HQ7100/16
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Manuel d’utilisation
Electricshaver7000, S000Système de fixation pour tête de rasage
ShaversBrosse nettoyante
SH50Têtes de rasage de rechange
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips