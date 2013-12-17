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Arrêté
Profitez d'un rasage de près
Pour un rendement optimum de votre rasoir Philips jour après jour, remplacez les têtes tous les deux ans.
Lift & Cut
3 têtes
Système à deux lames de votre rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision inégalable.
4.6
sur 5
18
Avis
94%
recommandent ce produit
oahm
17/12/2013
España
Producto de calidad
Producto de calidad que facilita un buen afeitado.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads
fergiorrivasvaciamadrid
04/09/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
30/10/2010
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado