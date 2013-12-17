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  • Un rasage de près
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Arrêté

têtes de rasage

HQ6/11

4.6
| (18) Avis | 94% recommandent ce produit
Un rasage de près
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près

  • Lift & Cut

  • 1 tête

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

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4.6

sur 5

18

Avis

94%

recommandent ce produit

2
1

17/12/2013

España

España

Producto de calidad

Producto de calidad que facilita un buen afeitado.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads

04/09/2011

España

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado

30/10/2010

España

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado

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