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Arrêté
Lift & Cut
1 tête
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
4.6
sur 5
18
Avis
94%
recommandent ce produit
oahm
17/12/2013
España
Producto de calidad
Producto de calidad que facilita un buen afeitado.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 shaving heads
fergiorrivasvaciamadrid
04/09/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
30/10/2010
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 cabezales de afeitado