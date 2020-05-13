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  • Rasage de très près
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ6640/16

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Rasage de très près
Le système Reflex Action du rasoir HQ6640 combiné à la technologie Super Lift & Cut offre un rasage de très près, confortable et à un prix abordable.
Voir tous les avantages

Rasage de très près

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Têtes flottantes individuelles

Têtes flottantes individuelles

Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

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sur 5

1

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100%

recommandent ce produit

5
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1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Pour

Scheet goed en snel

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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