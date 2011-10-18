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Arrêté
Un rasage de près durable
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Lift & Cut
3 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
4.2
sur 5
6
Avis
83%
recommandent ce produit
guide84
18/10/2011
France
trés bonne qualité
je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ5/40 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ5/40 têtes de rasage
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
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stekker6
14/03/2012
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads