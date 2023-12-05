Payez plus tard avec Klarna
2 300 W de puissance de séchage
Moteur AC puissant
Flux d'air élevé jusqu'à 170 km/h*
Concentrateur Style&Protect
Le sèche-cheveux Pro dispose d'un moteur AC hautes performances, avec un flux d'air élevé jusqu'à 170 km/h*, soit 50 % plus rapide**. Il est conçu pour offrir des résultats professionnels et efficaces.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 300 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
4.4
sur 5
121
Avis
85%
recommandent ce produit
One!
05/12/2023
France
Le produit est excellent
Après quelques difficultés de réception, j'ai enfin ce sèche cheveux que je voulais absolument 😎 Je suis totalement satisfait de la performance du produit.👍 J'espère que je l'utiliserai encore très longtemps😍
Pour
Aspect de solidité
Contre
Un petit peu lourd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910 Reconditionné Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910 Reconditionné Sèche-cheveux
Josée09
17/02/2020
België
Partie de promotion
Rapidité parfaite
Bonjour, Je suis ravie du sèche cheveux Philips Prestige Pro Sèche-cheveux. Habituellement, je n'ai pas beaucoup de temps dans la salle de bain donc il me fallait quelque chose d'efficace pour sécher et coiffer mes cheveux. Il est super rapide et le résultat est très satisfaisant. En plus de sa rapidité, il est très facile à utiliser dès sa première utilisation. Il y a également des conseils sur l'utilisation du sèche-cheveux pour avoir un bon résultat et c'est très pratique pour une novice comme moi.
Pour
Rapidité
Contre
poids
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Lynessia21
12/02/2020
België
Acheteur vérifié
Seche cheveux performant
Le sèche cheveux est léger et agréable à manipuler. Le cordon est assez long ce qui est pratique. Le design est très sympa avec de belle finition. Pour ce qui est du séchage il fait de beau cheveux bien brillant. Je suis très satisfaite.
Pour
Performances design et brillance du cheveux
Contre
/
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Testé avec le concentrateur de 6 mm à la vitesse 2 et à la température 2
par rapport au HP4997