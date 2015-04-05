ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

Care Thick & Long HairLisseur

HP8346/00

4

| (23) Avis | 83% recommandent ce produit

Spécial cheveux longs et épais : plus de style, plus vite

Le nouveau lisseur Philips Care+ Cheveux Longs et Épais est spécialement conçu pour lisser les cheveux longs et épais, grâce à ses plaques 40 % plus larges et au peigne double action amovible.

Voir tous les avantages

Lisseur plaques larges

Spécial cheveux longs et épais : plus de style, plus vite

  • Plaques céramique

  • Chaleur uniforme de 199 °C

  • Fonction ionique

Température de 230 °C pour des résultats parfaits

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Plaques extra-larges idéales pour les cheveux longs ou épais

Lisser des cheveux longs ou épais prend du temps et peut s'avérer difficile. En effet, les plaques sont souvent trop étroites pour accommoder tous les cheveux, et plusieurs passages sont nécessaires pour obtenir le lissage souhaité. Ces plaques extra-larges sont spécialement conçues pour les cheveux longs ou épais. Leur plus grande largeur (40 % de surface de lissage en plus) leur permet de lisser plus de cheveux à la fois, réduisant ainsi le temps nécessaire pour réaliser un lissage exceptionnel.

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

23

Avis

83%

recommandent ce produit

05/04/2015

France

France

Excellent

Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

03/09/2014

France

France

Excellent produit

J'ai acheté ce lisseur y'a 1 an. J'en suis vraiment contente. Très simple d'utilisation et très rapide en chauffe ce qui permet de se préparer très rapidement. Possibilité de changer la température en fonction du type de cheveux. Résultat impeccable et qui tient.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

09/08/2013

France

France

Très très bon produit

Ce lisseur est vraiment très bien . J'ai les cheveux très frisés et épais avec ce lisseur je mets moins de temps. Mes cheveux sont doux et le lissage reste plus longtemps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.