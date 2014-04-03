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Arrêté

Care Straight & CurlLisseur

HP8345/00

5

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

3 fois plus doux, pour des cheveux lisses ou bouclés

Le nouveau Philips Straight & Curl vous donne les cheveux lisses, ondulés ou bouclés dont vous rêvez tout en les préservant. Le résultat est 3 fois plus doux grâce à la fonction ionique, aux plaques en céramique Silky Smooth et au contrôle numérique de la température.

Voir tous les avantages

Lisseur avec soin ionique

3 fois plus doux, pour des cheveux lisses ou bouclés

  • Plaques arrondies en céramique

  • Chaleur uniforme 230 °C

  • Fonction ionique

Température de 230 °C pour des résultats parfaits

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Les plaques courbes créent facilement ondulations et boucles légères

Les plaques en céramique lisses et courbes facilitent la formation des boucles et accroche-cœurs. Enroulez les cheveux autour des plaques ou recourbez simplement la pointe de vos cheveux.

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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Cet avis concerne le produit Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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