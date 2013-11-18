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2 fois plus doux pour vos cheveux
Le nouveau lisseur Philips Care & Control vous permet d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez tout en préservant vos cheveux. Le lissage est 2 fois plus doux grâce à la fonction ionique et au contrôle numérique de la température.
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
juliechanel
18/11/2013
France
TOUT SIMPLEMENT GENIAL
facile d'utilisation,design, performant et n'abime pas les cheveux....superbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Care & control HP8343/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Care & control HP8343/00 Lisseur