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Lisseur plaques larges cheveux longs et épais

HP8325/00

Lissage facile grâce aux plaques extra-larges

Spécialement conçu pour les cheveux longs et épais, le nouveau lisseur Essential Care avec fonction ionique est doté de plaques 40 % plus larges qui vous permettent d'obtenir plus rapidement les cheveux lisses et brillants dont vous rêvez, tout en les préservant.

Voir tous les avantages

Lissage facile grâce aux plaques extra-larges

  • Plaques en céramique extra-larges

  • Température professionnelle de 210 °C

  • Fonction ionique

Plaques larges pour des cheveux longs et épais

Plaques larges pour des cheveux longs et épais

Spécialement conçues pour les cheveux longs et épais, les plaques 40 % plus larges* assurent un meilleur contact avec les cheveux, pour un lissage impeccable plus rapidement.

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

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