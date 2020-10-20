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Arrêté

DryCare AdvancedSèche-cheveux

HP8232/20

4.6

| (197) Avis | 95% recommandent ce produit

2 fois plus d'ions, pour des cheveux brillants

Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Faites votre choix parmi les différentes vitesses et températures de ce sèche-cheveux. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage rapide à une température douce et constante, et bénéficiez de la fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis.

Voir tous les avantages

Avec diffuseur de volume et concentrateur 14 mm.

2 fois plus d'ions, pour des cheveux brillants

  • ThermoProtect Ionique

  • 2 200 W

  • 2 fois plus d'ions

  • Diffuseur de volume

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que la stylisation.

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Modifiez facilement la vitesse et la température, pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

197

Avis

95%

recommandent ce produit

20/10/2020

France

France

sèche cheveux au top

ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.

Pour

très leger

Contre

un peu bruyant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-20

19/10/2020

France

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Produit au top pour tout type de cheveux

En tant que maman de 3 petite filles aux cheveux long je recommande ce produit pour sa facilité d'utilisation " la prise en main est rapide, la notice claire et précise, les pictogramme bien visibles sur l'appareil Que de gain de temps pour sécher les cheveux très épais de l'une compter les cheveux fin de l'autre et pour une plus petite le fait que le séchage soit rapide évite bien des crises. Pour moi personnellement le produit et suffisamment léger pour le tenir d'une main et faire son brushing. Fini aussi les cheveux électriques et brûlés par la chaleur du seche cheveux ou d'un lisseur. Les 4 utilisatrices testeuses de la maison le recommande chaudement

Pour

Temps de séchage réduit, les différents modes

Contre

Fil d'alimentation un peu court

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

19/10/2020

France

France

Super produit

J’ai choisis cette note car c’est un super produit : le rapport qualité prix est parfait, il est simple d’utilisation, il a beaucoup de fonctionnalité.

Pour

Rapport qualité prix, simple d’utilisation, séchage rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

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