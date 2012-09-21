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Arrêté

SatinPerfectÉpilateur

HP6574/00

4

| (58) Avis | 82% recommandent ce produit

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.

Voir tous les avantages

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

  • Édition Précision

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.

Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage aisé des poils les plus fins.

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4.0

sur 5

58

Avis

82%

recommandent ce produit

21/09/2012

France

France

excellent produit

rien à dire, excellent produit efficace,silencieux je le recommande les yeux fermées

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6574/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

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21/09/2012

France

France

Acheteur vérifié

excellent produit

rien à dire, excellent produit efficace,silencieux je le recommande les yeux fermées

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10/10/2011

France

France

simple, efficace et tout mimi

design sympa, blanc et mauve, ergonomique pour une bonne prise en main. Deux vitesses et trois têtes pour une meilleure efficacité. La loupiote pour ne rien oublier ! Le plus, c'est l'épilateur pour les zones sensibles fonctionnant avec des piles ! Très pratique !!

Oui, je recommande ce produit

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