Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HP6572/00
Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines
La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.
Épilez et stylisez avec précision
La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.
Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau
Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage aisé des poils les plus fins.
3.6
sur 5
8
Avis
Milua
20/05/2012
Italia
PERFETTO di nome e di fatto.
E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epilator
EffGee
11/10/2011
United Kingdom
Great for 1st time Epilators!
I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epilator
goed
26/09/2011
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat